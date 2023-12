La journaliste féministe Judith Duportail fait le bilan des meilleurs podcasts de l'année

C'est depuis Instagram que la journaliste féministe Judith Duportail s'est essayée au jeu des bilans de fin d'année. Elle choisit de faire celui des meilleurs podcasts, un médium qu'elle connaît bien puisqu'elle s'est elle-même retrouvée au micro des Ex de François, une série produite pour Le Cœur sur la table, et que Judith Duportail a animé sur Binge Audio en décembre 2022.

Celles et ceux qui la connaissent bien savent qu'avant cela, elle prenait déjà plaisir à raconter des histoires à ses auditeurs à travers Qui est Miss Paddle ?, un podcast sociétal qu'elle transforme par la suite en livre. Un de plus, qui vient s'ajouter à sa pile d'ouvrages publiés parmi laquelle on trouve également L'amour sous algorithme (2020) ou encore Dating Fatigue (2021





