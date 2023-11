La jeune Germano-israélienne enlevée par le Hamas retrouvée morte

La mère de la jeune Germano-israélienne Shani Louk, enlevée le 7 octobre par le Hamas, a annoncé sa mort à l'agence de presse allemande DPA.

"Au moins, elle n'a pas souffert", a déclaré Ricarda Louk, qui pense qu'elle a été tuée dès le 7 octobre. Le ministère israélien des Affaires étrangères a confirmé la mort de Shani Louk sur X (ex-Twitter): "Nous avons le regret de vous annoncer que le corps de Shani Louk, une germano-israélienne de 23 ans, a été retrouvé et identifié".

