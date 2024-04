La hausse des prix à la consommation ralentit en mars dans la zone euro

La hausse des prix à la consommation a, une nouvelle fois, ralenti en mars dans la zone euro. L'inflation s'affiche en effet à 2,6% sur un an, soit 0,2 point de moins qu'en février, selon les données publiées par Eurostat ce mercredi. Ce recul est d'ailleurs plus marqué que celui attendu par les analystes interrogés par Factset et Bloomberg. En moyenne, ils tablaient respectivement sur 2,6% et 2,5%.

Le chiffre le plus scruté par les marchés financiers et la BCE, celui de l'inflation sous-jacente - c'est-à-dire corrigée des prix volatils de l'énergie et de l'alimentation - envoie également un signal encourageant. Cet indicateur, jugé plus représentatif, a lui aussi reculé plus que prévu en mars à 2,9% sur un an, contre 3,1% en février. Les analystes de Factset et Bloomberg l'anticipaient en moyenne à 3

