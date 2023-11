La Guyane retrouve des vols réguliers domestiques après la faillite d'Air Guyane

Grande comme le Portugal, la Guyane est privée de vols réguliers domestiques depuis la faillite le 2 août de sa compagnie intérieure. Les habitants des communes de l'intérieur de ce territoire, situé en Amérique du Sud, qui ne sont reliées à aucune route, devraient enfin pouvoir reprendre le chemin de l'aéroport.

Lire aussiLe tribunal de commerce autorise la reprise d'Air Antilles mais pas d'Air Guyane Une délégation de service public d'urgence Les conseillers de la collectivité territoriale de Guyane (CTG), qui devaient choisir entre deux offres, ont en effet choisi le successeur d'Air Guyane. Ils ont voté à l'unanimité jeudi pour celle, à 7,7 millions d'euros, proposée par Guyane Fly, la compagnie tchèque Van Air et la société Jet Airways. La proposition du trio d'opérateurs a été retenue pour assurer une délégation de service public d'urgence pendant sept mois. Elle comprend la mise à disposition de trois avions et promet de reprendre plus de 40 des anciens salariés de l'ancienne Air Guyan

