La guerre entre Israël et le Hamas pourrait provoquer un nouveau choc de prix sur les matières premières

La guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre dernier, pourrait provoquer un nouveau choc de prix sur les matières premières, a alerté la Banque mondiale (BM), dans son dernier rapport qui y est consacré, ce lundi 30 octobre. Depuis le début du conflit, le prix du pétrole a d'ores et déjà augmenté de 6%.

Le prix du baril pourrait atteindre plus de 150 dollars La BM estime que l'impact dépendra grandement de ses effets sur les exportations de pétrole dans le monde. Dans le cas d'un impact limité, le prix du pétrole pourrait monter de 3% à 13%, pour atteindre entre 93 et 102 dollars. Dans le scénario médian, le pétrole atteint une fourchette comprise entre 109 et 121 dollars.

Jusqu'à présent, la Banque mondiale avait fait part de ses craintes, sans pour autant les justifier, chiffres à l'appui. La guerre risque d'avoir « un grave impact sur le développement économique », avait ainsi prévenu le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, à l'ouverture de la conférence Future Investment Initiative (FFI) à Ryad, la semaine passée. headtopics.com

Les combats s'intensifient au sol La guerre entre Israël et le Hamas est entrée ce lundi dans son 24e jour. La bande de Gaza est soumise à des bombardements incessants de l'armée israélienne. De violents combats au sol opposent également, à l'intérieur de la bande de Gaza, des combattants du Hamas à l'armée israélienne, dont des chars ont atteint les abords de Gaza-ville.

Des tensions à la frontière avec le Liban Les appels se multiplient pour laisser passer l'aide vers ce territoire. Dimanche, le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) Karim Khan a affirmé « qu'empêcher l'acheminement de l'aide peut constituer un crime ». headtopics.com

