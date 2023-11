La guerre entre Israël et le Hamas et ses conséquences géopolitiques

La guerre entre Israël et le Hamas ne risque pas seulement de dégénérer en conflit régional. Elle affecte également l’équilibre des puissances au niveau mondial et entraîne un étirement des ressources américaines et européennes, tout en soulageant la pression qui pèse sur la Russie et en offrant de nouvelles possibilités à la Chine. Il est difficile de prédire les conséquences à long terme de l’embrasement au Moyen-Orient.

Elles dépendent avant tout du succès éventuel de l’État hébreu dans sa volonté d’éliminer le Hamas en tant que principale force politique et militaire dans la région. L’autre question essentielle est de savoir si les relations diplomatiques israéliennes dans la région et l’influence de ses soutiens occidentaux sur la scène internationale peuvent survivre aux pertes civiles qui ne cessent de croître à Gaza. Mais pour l’heure, la guerre déclenchée par le Hamas le 7 octobre, quand il a lancé une attaque sans merci sur des villes et villages israéliens qui a causé la mort de près de 1 400 personnes, est une aubaine pour les grands rivaux géopolitiques de l’Amérique

