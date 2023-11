La guerre en Ukraine transforme la société allemande

Très impliqué dans les questions internationales, le député et ancien ministre allemand Norbert Röttgen se trouvait récemment au 16e World Policy Conference organisé à Abu Dhabi (Emirats arabes unis), organisé début novembre par l’Institut français des relations internationales (Ifri). C’est là que L’Express l’a interrogé sur la façon dont la guerre en Ukraine a transformé la société allemande.

'Avant le 24 février 2022, il était inimaginable que l’Allemagne livre des armes à l’Ukraine pour combattre l’armée russe ; maintenant, il existe un consensus sur ce sujet', explique-t-il. Membre de la commission des Affaires étrangères au Bundestag (le Parlement allemand), le député conservateur – il appartient au même parti qu’Angela Merkel, la CDU – s’inquiète aussi d’un scénario catastrophe pour 2024, selon lequel une victoire électorale de Donald Trump aux Etats-Unis coïnciderait avec des succès de l’armée russe en Ukraine. Intervie

LOBS: La France accuse l'Azerbaïdjan de manipulation de l'information sur les JO de Paris 2024Paris a accusé ce lundi 13 novembre des acteurs liés à l'Azerbaïdjan d'avoir mené une campagne de manipulation de l'information visant à porter atteinte à la réputation de la France dans sa capacité à accueillir les Jeux Olympiques (JO) à Paris en 2024.

LESECHOS: Européennes 2024 : qui est Léon Deffontaines, la tête de liste des communistes ?Inconnu du grand public, le jeune Amiénois de 27 ans a gravi les échelons du parti à vitesse grand V. Résolu à s'inscrire dans le sillage de Fabien Roussel, son mentor, il pense déjà au coup d'après, sur sa terre natale.

VOGUEFRANCE: Le thème de l'exposition 2024 du Costume Institute du Metropolitan Museum of Art dévoiléLe thème de l'exposition 2024 du Costume Institute du Metropolitan Museum of Art a été dévoilé la semaine dernière, et avec lui la date du Met Gala qui l'accompagne. L'exposition, qui débutera le 10 mai 2024, s'intitule 'Sleeping Beauties : Reawakening Fashion' ou, en français, "Les Belles au bois dormant : réveiller la mode". Le code vestimentaire ne sera pas dévoilé avant plusieurs mois, mais cela n'empêche pas Internet de s'interroger sur ce que les invités porteront lors du gala, le 6 mai. S'agira-t-il de robes de princesse, comme aurait pu porter la Belle au bois dormant en personne ? Pourra-t-on apercevoir des pièces signées Loewe ? Ou peut-être y aura-t-il des pièces d'archives datant de plusieurs décennies ? Quinze pièces historiques seront présentées Comme l'a expliqué Andrew Bolton, le conservateur responsable du Costume Institute, l'exposition s'articulera autour de 15 pièces historiques de la collection du musée qui sont tout simplement trop fragiles pour être portées à nouveau (les "Belles au bois dormant" dont il est question)

EUROPE1: Titres-restaurant : «Rien ne changera pour les Français» en 2024, annonce Olivia GrégoireAlors que la réglementation liée aux tickets-restaurant devait être modifiée à partir du 1er janvier 2024, la ministre déléguée au Commerce Olivia Grégoire a annoncé ce mardi qu'il restera possible d'utiliser les titres-restaurant pour payer toutes les courses alimentaires tout au long de l'année 2024.

LAPROVENCE: Les titres-restaurant pourront être utilisés jusqu'en 2024La ministre du Commerce, Olivia Grégoire, annonce que les titres-restaurant pourront être utilisés tout au long de l'année 2024 sans changement pour les Français. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, envisage également une prolongation au-delà de 2023.

LOBS: Prolongation de la possibilité de payer avec des tickets-restaurants en 2024Le gouvernement a décidé de prolonger jusqu'en 2024 la possibilité de payer toutes ses courses alimentaires avec des tickets-restaurants, suite aux inquiétudes des parlementaires et des usagers. Cette mesure était initialement prévue pour prendre fin en décembre 2023.

