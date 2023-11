La guerre contre le commerce parallèle du tabac

En un mot, une cigarette doit être fumée dans le pays où elle a été achetée', résume le rapporteur de cette proposition de loi, le député de Seine-et-Marne, Frédéric Valletoux. Avec ses collègues du groupe Horizons et apparentés, il déclare la guerre au commerce parallèle du tabac. Son souhait ? Que les industriels du secteur soient tenus de livrer aux différents pays européens des stocks correspondant strictement à leur consommation nationale.

Objectif ? Réduire la consommation de tabac, en asséchant ainsi l’impressionnant marché transfrontalier. À lire aussi Cette buraliste envoie un message clair aux mineurs voulant acheter du tabac Assécher l’impressionnant marché transfrontalier La proposition de loi a été enregistrée le 7 novembre 2023 à l’Assemblée nationale. Elle vise 'à appliquer le protocole de l’organisation mondiale de la santé définissant des quotas de livraison de tabac pour empêcher les cigarettiers d’alimenter le commerce parallèle

