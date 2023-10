La guerre à Gaza menace d'embraser la Cisjordanie: le récit de l’envoyé spécial du Figaro

27/10/2023 18:39:00 / La source: Le_Figaro

REPORTAGE - Plus d'une centaine de Palestiniens ont été tués dans des affrontements avec l'armée et les colons israéliens depuis le 7 octobre. De part et d'autre, l'envie d'en découdre est à son paroxysme.