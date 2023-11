La grosse «confiance» de Gérald Darmanin

Alors que son article 3 bloque l’adhésion de la droite autant qu’il conditionne l’approbation de «l’aile gauche» de la majo, Darmanin ne semble pas perturbé par cette quadrature du cercle :

«Je ne me sens pas au pied du mur. Je pense que cela se passera bien, même si nous n’avons pas de majorité, que l’immigration est toujours un sujet explosif et que derrière des questions de droit compliquées, il y a des hommes et des femmes. Mais j’ai confiance en la politique : j’ai toujours aimé négocier, trouver des compromis. Les choses ne se présentent pas si mal.

