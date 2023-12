La gratuité des transports à Montpellier : une avancée significative selon Jean-Louis Sagot-Duvauroux

Jean-Louis Sagot-Duvauroux est notamment l’auteur de « Pour la gratuité » paru en 1995 et réédité en 2006. PHOTO DRLe fait qu’une métropole comme Montpellier, d’un demi-million d’habitants, mette en place la gratuité des transports, est-ce que cela signifie que l’idée avance et que la gratuité a de l’avenirJean-Louis Sagot-Duvauroux : C’est une très bonne nouvelle. Cela montre aussi la faisabilité. C’est très significatif qu’une collectivité aussi vaste décide de faire la gratuité.

Je tiens à rappeler une chose car c’est toujours très important de le dire : la voirie est gratuite. Des transports gratuits sur la voirie gratuite cela veut dire en fait un financement qui n’est pas payé selon un système marchand mais selon un système non marchand, celui de la solidarité de l’impôt. Cela crée une nouvelle zone d’accès solidaire à des biens indispensables. La gratuité des transports ouvre des droits nouveaux et de plus en plus de villes l’adoptent. Vous avez aussi beaucoup travaillé pour une sécurité sociale du logemen





