La grande fête d'Halloween pour les enfants de Montpellier

30/10/2023 13:27:00 / La source: Midilibre

Comme chaque année, l'association d'apprentissage de l'anglais et des cultures anglo-saxonnes organise sa grande fête d'Halloween pour les enfants de Montpellier. Organisée depuis 1991, cette 'boum' incontournable de la ville est de retour ce mardi 31 octobre dès 18 h à The french american center, situé au 4 rue Saint-Louis à Montpellier. Cette année encore, les équipes de l'association promettent une soirée mémorable remplie de jeux et d'activités, le tout en anglais et encadré par des animateurs anglophones. Une occasion unique de découvrir et de participer aux traditions anglophones et d'Halloween.

Halloween, Fête, Enfants, Montpellier, Anglais, Traditions Anglophones