La Grainerie : un écosystème circassien et itinérant

Ce qui surprend quand on arrive à La Grainerie c'est qu'il y a du monde partout. Des enfants jouent au ballon sur le parking, des ados jonglent devant l'entrée, alors qu'à l'intérieur, le couloir fourmille déjà d'une multitude d'acrobates en tous genres. On est à La Grainerie et à La Grainerie, c'est le cirque dans toute sa splendeur... Mais attention, si ça s'agite dans tous les sens, ce n'est pas pour autant le laisser-aller.

Une solide organisation fédère 17 structures de cet écosystème circassien et itinérant. Parmi les compagnies les plus connues, on trouve l'Agit et son chapiteau voyageur, les infatigables Acrostiches ou encore Baro d'Evel qui a ouvert la saison théâtrale toulousaine avec "Falaise" au théâtre de la Cité et qui terminera en apothéose, cet été, dans le "In" du festival d'Avignon. Le cirque c'est du sérieux. D'ailleurs seize salariés travaillent au quotidien au bon fonctionnement de La Grainerie dont les actions sont multiple

:

