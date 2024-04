Le parti au pouvoir en Géorgie a annoncé mercredi qu’il réintroduirait un projet de loi similaire à la législation russe sur les « agents de l’étranger » utilisée contre les voix dissidentes, suscitant des critiques de l’opposition et un appel à manifester. Une juge d’instruction a décidé, le 20 mars, de renvoyer devant le tribunal deux camarades de classe d’Evaëlle, morte en 2019, pour des faits de « harcèlement ». Mais aussi sa professeure de français.

Pour comprendre ce choix, Mediapart s’est plongé dans le dossier. Fondée par Sam Altman, patron d’OpenAI, l’entreprise distribue sa nouvelle cryptomonnaie à toutes les personnes ayant « prouvé leur humanité ». Pour ce faire, elle a déjà scanné les iris de 4,5 millions de personnes sur la planète. Dont un million en Argentine

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Mediapart / 🏆 20. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Élections américaines : Biden et Trump en Géorgie, un État potentiellement décisifLe président démocrate avait gagné de justesse cet État du sud en 2020, avec moins de 12 000 voix d’écart. Ce duel pourrait être à nouveau décisif cette année pour les élections présidentielles en novembre.

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Immigration, âge: en Géorgie, Biden et Trump retrouvent leurs sujets récurrents d’affrontementJoe Biden et Donald Trump, en campagne samedi dans l’Etat clé de Géorgie, se sont affrontés sur la question de l’âge du président américain et sur l’immigration, deux sujets récurrents de leur bataille avant la présidentielle de novembre.

La source: Mediapart - 🏆 20. / 68 Lire la suite »

Le juge au procès de Trump en Géorgie annule plusieurs chefs d’accusation mineursLe juge au procès de Donald Trump et de ses 14 coprévenus en Géorgie pour tentatives illégales d’inverser les résultats de l’élection présidentielle américaine de 2020 dans cet Etat-clé a annulé mercredi plusieurs chefs d’accusation secondaires.

La source: Mediapart - 🏆 20. / 68 Lire la suite »

Procès de Trump en Géorgie : le juge autorise le maintien de la procureure, sous conditionsCette décision lève cependant un obstacle majeur à la tenue du procès de l’ex-président et de ses 14 coprévenus, pour lequel aucune date n’a encore été fixée

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Le juge au procès Trump en Géorgie autorise le maintien de la procureureLe juge au procès de Donald Trump dans l'Etat de Géorgie pour tentatives illégales d'inverser les résultats de l'élection présidentielle américaine de 2020 a rejeté vendredi la demande de dessaisissement de la procureure mais exigé une réorganisation de son équipe.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Le juge au procès Trump en Géorgie autorise le maintien de la procureureLe juge au procès de Donald Trump dans l'Etat de Géorgie pour tentatives illégales d'inverser les résultats de l'élection présidentielle américaine de 2020 a re...

La source: courrierinter - 🏆 50. / 55 Lire la suite »