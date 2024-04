La fréquentation en baisse pour l'édition 2024 du festival

La fréquentation est légèrement en baisse par rapport à l’édition 2022. Est-ce que cela vous inquiète ? On sera vraisemblablement un peu en dessous de 2022, mais au-dessus de 2018… Ce n’est pas un indicateur décisif pour nous. Depuis quelques années, on répète que l’on veut faire mieux, mais pas forcément faire plus.

Une manifestation gratuite et populaire, qui propose des milliers d’ateliers avec le soutien de l’Unesco, et qui rassemble 300 000 personnes malgré les conditions météo, ça nous convient ! Il faut aussi accepter d’atteindre un plafond, ce qui ne nous empêche pas de nous mettre la pression sur les progrès à faire du côté de la qualité. Vous refermez l’édition 2024 en dévoilant déjà les dates de 2026. Pourquoi ? On donne d’ores et déjà rendez-vous dans deux ans aux passionnés de patrimoine maritime, du 31 mars au 6 avril. Cette prochaine édition, c’est déjà l’actualité pour les membres de l’association. Il faut bien deux ans pour organiser un tel événemen

