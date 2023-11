La France s'abstient sur le vote du glyphosate au sein de l'UE

Une position sans surprise mais très loin des engagements d'Emmanuel Macron en 2017. La France s'est abstenue ce jeudi sur le vote autour de l'autorisation de commercialisation du glyphosate, un herbicide très controversé au sein de l'Union européenne. Une posture lourde de symboles au sein de l'UE alors que la France en est la première puissance agricole.

"La position française est claire: la France n’est pas contre le principe du renouvellement de la molécule, mais veut réduire rapidement son usage et en encadrer l'utilisation", a assumé Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, dans un communiqué de presse. Le glyphosate en baisse de 30% en France Faute d'accord, c'est donc la Commission européenne qui a repris la main et autorisé pour les dix prochaines années l'usage de ce produit. Le 13 octobre, lors d'un précédent vote, Paris s'était déjà abstenu. "Nous sommes le seul pays du monde à avoir baissé de 30% les usages" du glyphosate, avait alors expliqué Marc Fesneau sur France info avant d’ajouter "qu'aucun pays européen ne se passe du glyphosate", faute d’alternative

