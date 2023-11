La France s'abstient sur le vote autour de l'autorisation de commercialisation du glyphosate

Le gouvernement tente de se justifier. La France s'est abstenue ce jeudi sur le vote autour de l'autorisation de commercialisation du glyphosate, un herbicide très controversé au sein de l'Union européenne. Une posture lourde de symboles au sein de l'UE alors que la France en est la première puissance agricole. "J'aurais préféré que notre position prenne la forme d'un vote contre plutôt qu'une abstention.

La position d'autoriser tous les usages pendant 10 ans est une dinguerie", s'est agacé Christophe Béchu, le ministre en charge de la Transition écologique ce vendredi sur France inter. La France n'est "pas parvenue à trouver suffisamment d'alliés" Ce proche d'Édouard Philippe assure avoir "personnellement réuni un certain nombre de pays qui n'avaient pas soutenu la position de la commission européenne de réautoriser le glyphosate" et n'être "pas parvenu à trouver suffisamment d'alliés". Les pays membres de l'Union européenne se sont réunis en fin de semaine pour décider de l'avenir de cet herbicide très utilisé dans le monde entie

