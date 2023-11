La France remporte l'investissement de Novo Nordisk pour son usine de Chartres

La France a emporté l’affaire au nez et à la barbe de l’Irlande. Le laboratoire danois Novo Nordisk a annoncé jeudi 23 novembre qu’il avait choisi d’investir dans l’Hexagone, en doublant la superficie de son usine de Chartres, ouverte en… 1961. Deux bâtiments supplémentaires, deux nouvelles lignes de production et un magasin logistique en plus sont prévus, le tout pour une surface totale de 230 000 m2 une fois le projet mené à bien.

Avec, à la clé, plus de 500 nouveaux emplois créés, qui s’ajouteront aux 1 600 déjà existants sur site.Cet investissement, officialisé jeudi 23 novembre en présence du président Emmanuel Macron, du ministre de la santé, Aurélien Rousseau, et de son homologue à l’industrie, Roland Lescure, devrait être finalisé en 2028, pour une enveloppe globale de 2,1 milliards d’euros. Une somme qui s’ajoute aux annonces faites en janvier par Novo Nordisk, concernant un investissement de 130 millions d’euros, toujours à Chartre





