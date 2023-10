La France et la Suisse signent un plan d'action pour lutter contre l'immigration irrégulière

"].join("")}var c="body",e=h;if(!e)return setTimeout(q,100);a.P(1);var d="appendChild",g="createElement",i="src",k=h("div"),l=k(h("div")),f=h("iframe"),n="document",p;k.style.display="none";e.insertBefore(k,e.firstChild).id=o+"-"+j;f.frameBorder="0";f.id=o+"-frame-"+j;/MSIE+6/.test(navigator.userAgent)&&(f="javascript:false");f.

domain,p="javascript:var d="+n+".open();d.domain='"+h.domain+"';",f=p+"void(0);"}try{var r=f.contentWindow;r.write(b());r.close()}catch(t){f=p+'d.write("'+b().replace(/"/g,String.fromCharCode(92)+'"')+'");d.close();'}a.P(2)};a.l&&setTimeout(q,0)})()}();c.lv="1";return c}var o="lightningjs",k=window=g(o);k.require=g;k.modules=c}({}); window.usabilla_live=lightningjs.

Gérald Darmanin : Sans apporter de preuves, le ministre de l’Intérieur persiste et signe sur BenzemaGérald Darmanin estime que cela « cache quelque chose » quand un footballeur poste une opinion politique « de façon sélective » Lire la suite ⮕

En Suisse, Gérald Darmanin veut renforcer la coopération sur la lutte contre l'immigration irrégulièreLa lutte contre l’immigration irrégulière est au cœur de la visite de Gérald Darmanin ce vendredi 27 octobre à Genève. Le ministre de l’Intérieur doit signer avec son homologue suisse, un accord pour renforcer les opérations de contrôle entre les deux pays. Lire la suite ⮕

Immigration : 21 étrangers délinquants renvoyés de France ce jeudi, annonce Gérald DarmaninLe ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé, ce vendredi 27 octobre, que 21 étrangers avaient été renvoyés du territoire français ce jeudi. Lire la suite ⮕

Conflit Hamas-Israël : 719 'incidents antisémites' en France, annonce Gérald DarmaninLe ministre de l'Intérieur a évoqué une hausse des 'évènements ou incidents antisémites' en France depuis l'attaque du Hamas contre Israël. Lire la suite ⮕

Immigration : 8 étrangers délinquants renvoyés de France ce mercredi, annonce Gérald DarmaninLe ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé, ce jeudi 26 octobre, que 8 étrangers avaient été renvoyés du territoire français ce mercredi. Lire la suite ⮕

La France et la Suisse veulent mieux lutter ensemble contre la migration illégaleLa France et la Suisse ont annoncé leur intention de lutter plus efficacement contre l'immigration irrégulière. La déclaration d'intention entre les deux pays prévoit de renforcer l'échange d'informations et la coopération entre les forces de l'ordre, mais aussi de coordonner les opérations de renvoi des immigrés irréguliers. Lire la suite ⮕