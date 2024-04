La France détient le record des classes les plus chargées en Europe

La France détient le record des classes les plus chargées au sein de l’Union européenne en primaire, comme au collège. Pour arriver à ce constat, sans appel, on se base sur les dernières données compilées par l’organe statistique du ministère de l’Éducation nationale, la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP). Celles-ci ont été publiées en 2023 et portent sur l’année scolaire 2020-2021.

En primaire (du CP au CM2), en moyenne, on dénombre 22 élèves par classe, soit deux de plus que la moyenne européenne.Au collège, la moyenne française grimpe presque à 26 enfants par classe. C’est trois de plus qu’au niveau européen. Loin devant certains pays voisins comme le Luxembourg ou l’Italie, qui comptent respectivement 18 et 20 enfants par classe en moyenne au collège.La comparaison est toutefois plus difficile au lycée. En effet, les systèmes d’options diffèrent en fonction des pay

