La France condamnée par la CEDH pour les conditions de vie des harkis dans les camps d'accueil

La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme ( CEDH ) jeudi pour les conditions de vie "pas compatibles avec le respect de la dignité humaine " des harkis dans les camps d'accueil . La Cour européenne des droits de l'homme ( CEDH ) a condamné jeudi la France pour les conditions de vie"pas compatibles avec le respect de la dignité humaine " des harkis dans les camps d'accueil où ils ont passé des années après leur retour d'Algérie dans les années 1960 et 1970.

Les cinq requérants sont des ressortissants français nés entre 1957 et 1969, enfants de harkis, les auxiliaires d'origine algérienne ayant combattu aux côtés de l'armée française durant la guerre d'Algérie (1954-1962). Quatre d'entre eux sont arrivés en France au moment de l'indépendance de l'Algérie en 1962 ou sont nés en France dans les années suivantes. Ils ont vécu dans des camps d'accueil pour harkis, principalement celui de Bias, dans le Lot-et-Garonne, jusqu'en 197

France CEDH Harkis Camps D'accueil Dignité Humaine

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Europe1 / 🏆 41. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le 19 mars 1962, célébré au monument aux morts d’AubinC’est en présence d’élus aubinois dont la maire Christine Teulier, des conseillers départementaux Graziella Piérini et Hélian Cabrolier, de représentants de la Fnaca, et de citoyens, qu’a été célébré mardi en fin...

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Mars 1962, 62 ans après à VilleneuvePour commémorer la fin des hostilités en Algérie le 19 mars 1962, les anciens combattants et la municipalité avaient invité, avec deux jours d’avance, l’ensemble de la population à se retrouver au monument aux morts...

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Decazeville. Le 19 mars 1962 a été commémoréLa commémoration de la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc s’est déroulée à Decazeville en...

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

19 mars 1962 : une cérémonie du souvenir et du recueillement à CahorsLa journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie a donné lieu à une belle cérémonie, présidée par la préfète ce mardi 19 mars à Cahors.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

19 mars 1962 : à Montauban, une cérémonie pour se souvenir et s’unirLa journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie a donné lieu à une belle cérémonie, présidée par le préfet ce mardi 19 mars à Montauban (Tarn-et-Garonne).

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

Flagnac. Le 19 mars 1962 sera commémoré dimancheDimanche 17 mars, la commune de Flagnac commémorera et rendra hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc qui s’est terminée le 19 mars 1962. La cérémonie...

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »