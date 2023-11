La France championne d'Europe de la présence au bureau

La France est championne d'Europe. Pas dans une discipline sportive, mais dans la présence au bureau. Selon une étude menée par le cabinet de conseil en immobilier JLL, les Français sont largement au-dessus de leurs voisins avec une moyenne de 3,5 jours de présence au bureau par semaine. Pour autant, les mêmes ne sont pas prêts de lâcher le télétravail, étant désormais attachés à cette organisation hybride, qui leur confère une véritable liberté.

« Dans toutes nos recherches sur le sujet ces dernières années, nous avons constaté que le télétravail était quasiment devenu un acquis social », constate Flore Pradère, directrice de recherche sur les nouveaux modes de travail chez JLL. La région parisienne semble suivre cette tendance nationale au regard de la dernière étude « Workplace » réalisée par l'institut de sondage Ifop pour la foncière de bureaux 100% francilienne SFL (73 employés, 400.000 m² d'actifs), dévoilée ce jeudi

