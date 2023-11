La France candidate pour accueillir l'autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent

La France va-t-elle devenir la place forte de la lutte contre l'argent sale en Europe ? C'est en tout cas l'ambition affichée par le gouvernement d'Elisabeth Borne. Réunis au ministère des finances ce vendredi 16 novembre, Bruno Le Maire (Economie) et la secrétaire d'Etat aux Affaires européennes Laurence Boone ont défendu la candidature de Paris pour accueillir l'autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLA, anti-Money-Laundering Authority).

Devant un parterre d'ambassadeurs, de députés européens et de pontes de l'administration française, les deux ministres ont sorti les muscles pour rappeler les ambitions tricolores. « Cette candidature a beaucoup de sens et me semble indispensable. Notre volonté est de coordonner les actions à l'échelle européenne, de faire circuler l'information entre les services de renseignement », a martelé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Invoquant la récente attaque du Hamas contre lsraël, le locataire de Bercy a rappelé « la nécessité de lutter contre le financement du terrorism

LADEPECHE31: JO de Paris 2024 : le rêve de Florent Manaudou, être porte-drapeau pour la FranceLe parcours du relais de la flamme paralympique a été révélé vendredi 10 novembre. L'occasion pour Florent Manaudou, ambassadeur de cette opération, de révéler l'un de ses plus grands rêves : être porte-drapeau de la France pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris dans 9 mois.

MİDİLİBRE: JO de Paris 2024 : en France, la flamme olympique débutera son parcours à MarseilleLes organisateurs viennent de l'annoncer. Le parcours de la flamme olympique en France , avant les Jeux de Paris, débutera au printemps 2024 à Marseille, première étape de son périple à travers le pays.

LE_FİGARO: Marche contre l'antisémitisme : 182.000 manifestants en France, dont 105.000 à ParisDans tout le pays, des cortèges « bon enfant et patriotes » ont dénoncé la recrudescence du nombre d'actes antisémites.

LOBS: La France accuse l'Azerbaïdjan de manipulation de l'information sur les JO de Paris 2024Paris a accusé ce lundi 13 novembre des acteurs liés à l’Azerbaïdjan d’avoir mené une campagne de manipulation de l’information visant à porter atteinte à la réputation de la France dans sa capacité à accueillir les Jeux Olympiques (JO) à Paris en 2024.

LAVOİXDUNORD: Emmanuel Macron : «Une France où nos concitoyens juifs ont peur n’est pas la France»«Rien ne doit nous diviser». Emmanuel Macron a lancé samedi un message d’«unité» au nom des valeurs françaises d’«universalisme» avant la marche dimanche contre l’antisémitisme, à laquelle il ne participera pas mais sera présent «par la pensée».

RMCSPORT: PRONOS PARIS RMC Les paris sur Reims – PSG du 11 novembreNotre pronostic : le PSG gagne à Reims et moins de 4,5 buts (1.90)

