La France bien préparée pour les Jeux olympiques d'hiver

«Je dois avouer que la France est très bien préparée pour accueillir les Jeux olympiques… d'hiver.» C'est par cette pirouette humoristique, faisant référence à la fois à la fort probable organisation des JO 2030 dans les Alpes françaises et au froid pénétrant régnant sur la capitale, que Thomas Bach a lancé sa conférence de presse vendredi matin, dans la Cité du Cinéma à Saint-Denis.

Le président du Comité international olympique (CIO) venait alors tout juste d'achever sa visite du village olympique, laissant ensuite le soin à Tony Estanguet – le président de Paris 2024 – de dresser le constat suivant : «Ce village des athlètes est finalisé, et je remercie toutes les équipes de la Solideo mais aussi les maires de Saint-Denis et de l'Ile Saint-Denis ainsi que la région Ile-de-France pour cette aventure collective. Comme prévu, nous allons pouvoir prendre possession de ce magnifique endroit début mars et Paris 2024 pourra ainsi respecter parfaitement son timing de préparation et aménager l'ensemble des infrastructures avant l'ouverture du village aux athlètes le 15 juille





