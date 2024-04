La France augmente ses dépenses militaires pour moderniser sa défense

Les dépenses militaires de la France ont considérablement augmenté ces dernières années. Les achats d'équipements ont plus que doublé, passant de 9,5 milliards d'euros entre 2012 et 2016 à 20 milliards en 2023. Cette augmentation est nécessaire pour remplacer les équipements obsolètes par des moyens plus performants mais aussi plus coûteux. Le coût de cette modernisation est élevé en valeur absolue et représente également une part importante de la richesse nationale consacrée à la défense.

En 2024, la France atteindra l'objectif fixé par l'Otan en consacrant 2 % de son PIB à la défense. De plus, elle consacre 30 % de son budget à l'acquisition de nouveaux équipements

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



LePoint / 🏆 8. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Niger: le CNSP dénonce l'accord militaire de 2012 avec les États-UnisLe Niger a dénoncé, samedi 16 mars dans la soirée « avec effet immédiat », l'accord de coopération militaire avec les États-Unis. Un accord signé en 2012, alors que les Américains disposent aujourd'hui d'environ un millier de soldats dans le pays, ainsi que d'une importante base de drones à Agadez.

La source: RFI - 🏆 40. / 62 Lire la suite »

Niger: le CNSP dénonce l'accord militaire de 2012 avec les États-UnisLe Niger a dénoncé, samedi 16 mars dans la soirée « avec effet immédiat », l'accord de coopération militaire avec les États-Unis. Un accord signé en 2012, alors que les Américains disposent aujourd'hui d'environ un millier de soldats dans le pays, ainsi que d'une importante base de drones à Agadez.

La source: RFI - 🏆 40. / 62 Lire la suite »

Syrie : quelles sont les étapes qui attendent les mères et les enfants rapatriés en France ?La procédure qui encadre le retour de ces ressortants qui vivaient jusqu'ici dans des camps de prisonniers jihadistes est désormais rodée et commence dès la descente de l'avion.

La source: franceinfo - 🏆 18. / 71 Lire la suite »

Les chiffres les plus délirants des rues les plus chères de FranceMeilleurs Agents, agence spécialisée dans l’estimation immobilière en ligne, dévoile les résultats de son dernier classement sur les rues les plus chères de France… Et c’est parfois délirant

La source: 20minutesMars - 🏆 43. / 59 Lire la suite »

Équipe de France : quels sont les buts les plus rapides encaissés par les Bleus ?Lors du match amical contre l’Allemagne samedi soir, l’équipe de France de football a encaissé un but après seulement 7 secondes de jeu. Quels sont les buts les plus rapides encaissés par les Bleus ?

La source: CNEWS - 🏆 27. / 63 Lire la suite »

À Dijon, les médecins soignent les petits et les grands, mais aussi les doudous1 600 enfants ont défilé à la fac de Médecine de Dijon (Côte-d'Or) transformée en hôpital des Nounours. Ils sont venus y faire soigner leurs doudous et rencontrer le monde médical.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »