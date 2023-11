La formule mathématique de la société Blumhouse est simple : produire plus avec moins pour gagner plus afin de produire plus gros. Pour le dire simplement, un paquet de petits films d’horreur bas budget viennent remplir les salles ou les platesformes de streaming, engrangent un paquet de billets verts qui permet ensuite de financer des métrages plus conséquents. Est-ce que ça marche ?dès son premier week-end d’exploitation sur le sol américain.

Au fond, pourquoi faire compliqué quand faire simple rapporte gros ? Parce qu’on peut le dire, le long-métrage d’Emma Tammi tiré de la série de jeux vidéo du même nom est une poule aux œufs d’or aussi automatique que les animatroniques qu’elle met en scène. Reprenant rapidement des éléments des jeux dont il s’inspire, le film essaie de justifier son existence avec un scénario mettant en scène Mike (Josh Hutcherson), un homme hanté par un lourd passé qui peine à garder un emploi et à s’occuper seul de sa petite sœu

:

20MİNUTES: Vatican : Le pape révoque le très critique évêque américain Joseph StricklandLe pape était trop tendre et « tolérant » au goût de Joseph Strickland

La source: 20Minutes | Lire la suite »

LADEPECHEDUMİDİ: Marche contre l'antisémitisme, situation critique autour des hôpitaux à Gaza, retour victorieux pour Antoine DSi vous n’avez pas suivi l’actualité ce week-end, La Dépêche du Midi vous propose une séance de rattrapage. Découvrez les cinq infos qui ont marqué l’actualité, ce samedi 11 et dimanche 12 novembre.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite »

CNEWS: Le pape François destitue un évêque américain très critique envers luiLe Vatican a annoncé ce samedi le remplacement de Mgr Joseph Strickland. Une sanction rare, qui intervient après de très vives critiques émises par cet évêque américain contre le pape François.

La source: CNEWS | Lire la suite »

MARİANNELEMAG: Décès de Michel Ciment, critique de cinéma et journalisteLe critique de cinéma et journaliste Michel Ciment est décédé à l'âge de 85 ans. Il a passé les 60 dernières années de sa vie en tant que critique de cinéma et a travaillé pour plusieurs médias français.

La source: MarianneleMag | Lire la suite »

CNEWS: Ligue 1 : pourquoi Kylian Mbappé a-t-il été critiqué par son entraîneur malgré son triplé à Reims ?Auteur d’un triplé qui a permis au PSG de s’imposer samedi à Reims (0-3), Kylian Mbappé a été tancé par son entraîneur Luis Enrique à l’issue de la rencontre.

La source: CNEWS | Lire la suite »

EUROSPORT_FR: PSG : Mbappé, mais que doit-il faire de plus après les déclarations de Luis Enrique ?Malgré son triplé, Kylian Mbappé a été critiqué par son entraîneur Luis Enrique après la victoire du PSG à Reims (0-3) samedi, lors de la 12e journée de Ligue 1

La source: Eurosport_FR | Lire la suite »