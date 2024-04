La formation Villefranchoise de Karaté contact encadré par Gildas Larbre, continue de mener son bonhomme de chemin.

Loin des crépitements des flashes et des projecteurs médiatiques télévisuels dans l’ombre des dojos, "à l’abri des regards obliques des passants honnêtes", la jeunesse du territoire trouve son compte dans cette discipline, un alliant style de karaté, qui permet la mise en pratique en toute sécurité (casque, gants, protège-tibias et protège-pieds) des différentes techniques de pieds et de poings issues du karaté traditionnel. Différentes variantes existent, dispensées au gymnase Robert Fabre. Avec en tête pour chacun des combattants de ce club qui gravit les échelons avec pugnacité. La finale perdue aux points Dernière en date, pour le jeune Valentin Moreno, la participation aux championnats de Franc

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



ladepechedumidi / 🏆 49. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

'Un engagement très fort' : Hommage à la Villefranchoise Denise Crescini, décédée à 72 ansLa Villefranchoise a oeuvré dans de nombreuses associations locales.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

L’école de karaté frappe fort à OrléansHabitués des podiums nationaux, les jeunes karatékas carcassonnais continuent leur ascension pour accéder à l’élite. En attestent leurs récentes performances à Orléans.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

'Une belle saison' : ce jeune aveyronnais est vice-champion de France de Karaté ContactLe jeune athlète du club de Karaté Contact de Villefanche Valen tin Moreno s’offre un titre de vice champion de France de la discipline.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

Karaté : Leny Renaud, l'étoile montante de FressennevilleUn talent émerge au sein du Karaté Club de Fressenneville : Leny Renaud. Lors de sa récente participation à la coupe de France, il a captivé l'attention par ses performances.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

VIDEO. 'C'est une bonne expérience' : la boulangerie villefranchoise sera-t-elle la meilleure de France ?L’épisode de l‘émission la meilleure boulangerie de France avec la boulangerie villefranchoise sera diffusé sur M6 le mardi 19 Mars à 18h30.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

La Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur compte bien tout rafler à la maisonLes championnats de France des Ligues régionales de karaté et body-karaté vont se tenir tout au long du week-end au palais des sports de Marseille. L’occasion pour les athlètes provençaux de briller à domicile.

La source: lamarsweb - 🏆 35. / 63 Lire la suite »