La flamme olympique traversera sept communes de l'Eure pour Paris 2024

En tout, sept communes vont être traversées par la flamme de Paris 2024 : Pont-Audemer, Bernay, Val-de-Reuil, Verneuil d'Avre et d'Iton, Évreux, Gisors et Vernon où aura lieu la cérémonie finale d'embrasement de la vasque olympique. C'est une véritable fierté de voir passer la flamme olympique dans l'Eure. C'est l'occasion de mettre en valeur notre territoire et de participer à un événement rare et planétaire.

Le Département, qui avait proposé une quinzaine de communes au Comité d'Organisation des Jeux Olympiques, se réjouissait de la sélection finale. Il a respecté notre souhait de balayer largement l'Eure d'ouest en est. Ce sera finalement sans la ville préfecture de l'Eure

