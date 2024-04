La fin du manga mythique «Captain Tsubasa»

C’est la fin d’une très longue aventure. Quarante-trois ans après son lancement, le dernier épisode du mythique manga « Captain Tsubasa » - dont la série animée est connue en France sous le nom de «Olive et Tom» - a été publié ce jeudi, au Japon .

«Maintenant que j'ai fini de dessiner le dernier épisode de la série, je suis soulagé d'avoir tout terminé et je me sens libéré de pouvoir enfin mener une vie sans délais de parution à respecter», a déclaré le mangaka Yoichi Takahashi sur son compte X (ex-Twitter). Les aventures de «Captain Tsubasa» ne s’arrêtent pas pour autant. En effet, le dessinateur âgé de 63 ans a annoncé qu’il continuerait à raconter les exploits de Tsubasa Ozora sur internet avec des « story-boards». » LIRE AUSSI - Foot : en vidéo, l’incroyable but digne d’Olive et Tom marqué par la Colombie contre l’Espagne «Captain Tsubasa» aurait inspiré des légendes du ballon rond «Captain Tsubasa» a connu un succès planétaire depuis près d’un demi-siècl

Captain Tsubasa Manga Olive Et Tom Yoichi Takahashi Japon

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Le_Figaro / 🏆 15. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Mangas : le tout dernier 'Captain Tsubasa' ('Olive et Tom' en français) est paru au Japon43 ans après sa création, le dernier volet du manga de football 'Captain Tsubasa' est paru au Japon ce jeudi matin. Ce manga est connu sous le nom de 'Olive et Tom' en français. Son auteur, le mangaka Yoichi Takahashi laisse planer un espoir pour les fans.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

Le manga « Captain Tsubasa », qui a inspiré Zidane, Mbappé ou Messi, s'arrêteLe manga de football « Captain Tsubasa », d'abord connu en France sous le nom de « Olive et Tom », est paru pour la dernière fois jeudi au Japon, 43 ans après ses débuts, mais son créateur ne compte pas abandonner complètement ses personnages;

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Infection bactérienne mortelle : le Japon passe en alerte rougeL’augmentation des cas de syndrome de choc toxique streptococcique (SCTS) inquiète les autorités japonaises, qui ont placé 27 des 47 départements du pays en alerte rouge

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Le match entre la Corée du Nord et le Japon se jouera sur terrain neutreLe match de qualification de la Corée du Nord contre le Japon pour la Coupe du monde de 2026 se jouera sur terrain neutre et non à Pyongyang.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Qualifications Mondial 2026 : pourquoi la Corée du Nord ne peut-elle pas recevoir le Japon ?Alors que les deux pays doivent à nouveau s’affronter, mardi prochain, en match de qualifications pour la Coupe du monde 2026, la Corée du Nord a fait savoir qu’elle ne pourrait pas recevoir le Japon à Pyongyang.

La source: CNEWS - 🏆 27. / 63 Lire la suite »

Japon : L’inquiétante progression d’une bactérie « mangeuse de chair », mortelle dans un tiers des casLes autorités sanitaires japonaises sont à pied d’œuvre pour identifier les causes de cette flambée de cas de syndrome de choc toxique streptococcique (SCTS)

La source: 20minutesparis - 🏆 72. / 51 Lire la suite »