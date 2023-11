La fin de la grève des acteurs à Hollywood

Reprendre le travail après une grève qui se sera étalée sur près de six mois – depuis les premiers piquets du mois de mai – ne peut être qu’une bonne nouvelle. De façon générale, on peut donc estimer qu' Hollywood dans son ensemble est le grand gagnant. Il n’empêche qu’une grève est une grève et qu’elle met face à face des points de vue antagonistes contraints de négocier.

La levée de celle-ci le 9 novembre, annoncée par le syndicat des acteurs SAG-AFTRA après 118 jours de blocage, est historique. Elle suit ainsi la fin de la grève menée par le syndicat des scénaristes , la Writers Guild of America, annoncée le 27 septembre, la deuxième la plus longue de l’histoire de cette vénérable institution. Les membres de la Writers Guild ont approuvé l’accord avec l’alliance des producteurs de télévision et de cinéma le 9 octobre. Quant aux acteurs, il leur reste jusqu’au 5 décembre pour se prononcer sur la ratification du projet d’accord négocié par la SAG-AFTR





Lire la suite: VANİTYFAİRFR » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici.

:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

20MİNUTES: Grève des acteurs : Les consignes de la SAG-AFTRA pour Halloween amusent Ryan ReynoldsLe syndicat a donné des consignes très spécifiques aux acteurs concernant leurs choix de costumes

La source: 20Minutes | Lire la suite »

VANİTYFAİRFR: Le film « Priscilla » de Sofia Coppola sera au festival de Venise, grâce à la SAG-AFTRAAprès un accord avec la SAG-AFTRA, « Priscilla » de Sofia Coppola aura le droit à des campagnes de presse et une apparition au festival de Venise si l'équipe le souhaite

La source: VanityFairFR | Lire la suite »

CNEWS: A24 : tout savoir sur cette société de production devenue incontournable à HollywoodCréée en 2012, le studio américain A24 s’est imposé comme une référence incontournable du cinéma hollywoodien. Un succès qui tient à un concept relativement simple : laisser une totale liberté à des réalisateurs en phase avec leur époque.

La source: CNEWS | Lire la suite »

BİBAMAGAZİNE: Desperate Housewives : boycottée par Hollywood, cette célèbre actrice se lance sur OnlyFans pour éviter la ruine !Une actrice emblématique de Desperate Housewives en difficulté financière vient de se lancer sur OnlyFans ! Laquelle ? La réponse est ici...

La source: bibamagazine | Lire la suite »

LEPARİSİEN_75: Avec cette réduction de 73%, cette montre connectée risque la rupture de stockVous désirez vous procurer une montre connectée élégante, simple et économique? Ne manquez pas les offres disponibles sur le site de vente e

La source: LeParisien_75 | Lire la suite »

LEPARİSİEN_75: ManoMano fait plaisir aux bricoleurs du dimanche avec cette offre inédite sur cette ponceuse Black+DeckerSi vous souhaitez être équipé pour faire face à toutes les situations, profitez sans tarder de la promotion ManoMano sur la multiponceuse fi

La source: LeParisien_75 | Lire la suite »