La feuille de route des APU AMD se retrouve sur le Net : plein d'infos sur les Ryzen 8000/9000

Plus important, on y voit les produits répartis entre sorties prévues courant 2024 et sorties prévues l'année suivante, en 2025 donc. C'est ainsi que l'on remarque la domination de l'architecture Dragon Range sur 2024 pour que Fire Range prenne le relais en 2025.Les processeurs Fire Range seront au maximum dotés de 16 cœurs et, pour certains d'entre eux, du 3D-Vertical Cache, le fameux X3D.

Une architecture que l'on découvrira un peu plus tôt, courant 2024, avec la sortie des processeurs Strix Point. À en croire la feuille de route de Moore's Law is Dead, les Strix Point doivent garnir le segment « premium » d'AMD et intégrer à la fois Zen 5 pour la partie CPU et RDNA 3.5 pour la partie GPU. De plus, des cœurs dédiés à l'IA (XDNA 2) seront de la partie.

La feuille de route confirme les 12 cœurs Zen 5 de Strix Point, mais ne rentre pas dans les détails pour RDNA 3.5. En revanche, comme c'est de plus en plus souvent le cas, AMD avancerait des performances de 45 à 50 TOPS (pour (trillions d'opérations par seconde).Plus intéressant et surtout contrairement à ce qui était indiqué auparavant, la génération Strix Halo pourrait ne sortir qu'en 2025 et non plus fin 2024.

Enfin, la feuille de route mentionne les générations Hawk Point et Kraken Point sur le segment « premium » parallèlement à Strix Point. La première semble être unde Phoenix avec 8 cœurs Zen 4, du RDNA 3 et du XDNA 1 pour 16 TOPS. Kraken Point serait plus ambitieuse en Zen 5 / RDNA 3.5 / XDNA 2.Le marché du processeur compte parmi les plus dynamiques dans le monde de la tech, mais aussi les plus touffus.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CLUBIC: Très bon prix pour ce pack AMD : processeur Ryzen 7 + carte mère B550-PlusBesoin de remettre au goût du jour votre PC tout en faisant des économies ? Ce kit processeur et carte-mère en promo chez Rue du Commerce devrait alors vous intéresser.

La source: Clubic | Lire la suite ⮕

MAGAZINECAPITAL: AMD : les prévisions de revenus ne sont pas à la hauteur des attentesRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital | Lire la suite ⮕

INVESTINGFRANCE: AMD pense vendre pour 2 milliards de dollars de puces d'IA l'année prochaineAMD pense vendre pour 2 milliards de dollars de puces d'IA l'année prochaine

La source: InvestingFrance | Lire la suite ⮕

INVESTINGFRANCE: Le Dow Jones en baisse sur les futures, AMD plonge après ses résultatsLe Dow Jones en baisse sur les futures, AMD plonge après ses résultats

La source: InvestingFrance | Lire la suite ⮕

INVESTINGFRANCE: AMD prévoit un 4e trimestre inférieur aux attentes, le titre reculeAMD prévoit un 4e trimestre inférieur aux attentes, le titre recule

La source: InvestingFrance | Lire la suite ⮕

MEDIAPART: Italie: net coup de frein sur l’inflation en octobre, à 1,8% sur un anLa hausse des prix à la consommation en Italie a connu un net coup de frein en octobre, passant à 1,8% sur un an, contre 5,3% en septembre, selon des données provisoires publiées mardi par l’Institut national de la statistique (Istat).

La source: Mediapart | Lire la suite ⮕