La fédération jamaïcaine annonce avoir finalement payé les primes des joueuses ayant participé à la Coupe d...

La Fédération jamaïcaine de football (JFF) a déclaré vendredi qu'elle avait finalement payé les membres de l'équipe féminine de la Coupe du monde 2023. Avant cela, les joueuses avaient déclaré se mettre en grève pour les deux matches de qualification de la Gold Cup en signe de protestation. Elles se sont inclinées (1-2) face au Panama ce jeudi et défieront le Guatemala ce lundi.

