La Fédération hospitalière de France propose des mesures pour l'avenir de la psychiatrie

La Fédération hospitalière de France (FHF, hôpitaux publics) a présenté mardi une série de propositions pour "bâtir l'avenir" de la psychiatrie, face à l'explosion des besoins et aux pénuries de soignants qui touchent le secteur. Les troubles psychiatriques touchent 13 millions de Français, dont 3 millions souffrent de pathologies sévères.

Mais plus d'un quart des postes de psychiatres sont vacants dans 40% des établissements publics et 7% en moyenne des lits de psychiatrie étaient fermés en 2023, selon la FHF. "En France, les 230 hôpitaux publics qui assurent une activité de psychiatrie prennent en charge 85% des patients suivis en établissement" (ambulatoire, visites à domicile, hospitalisation de jour, complète, secteur fermé.

