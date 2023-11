La Fed fait remonter EUR/USD après une chute initiale, cap sur le rapport NFP

Rappelons en effet que le président de la Fed Jerome Powell a souligné la force de l’économie, et s’est abstenu d’exclure que la banque centrale remonte à nouveau ses taux. Cependant, d’un autre côté, il a parlé de risques “à deux côtés” pour l’inflation, ce qui signifie que les probabilités de baisse et de hausse de l’inflation commencent à s’équilibrer.

En d’autres termes, le patron de la Fed s’est montré confiant dans le fait qu’il est sur la bonne voie pour gagner le combat contre l’inflation, ce qui a in fine été interprété comme un signal dovish qui a pesé sur le Dollar, permettant à la paire EUR/USD de rebondir.) et l’indice ISM des services US se sont révélés décevants, ce qui a également favorisé une faiblesse du billet vert.

En ce qui concerne les événements importants pour EUR/USD ce jeudi, la matinée sera animée par les PMI manufacturiers européens, tandis que dans l’après-midi aux Etats-Unis, on surveillera les inscriptions hebdomadaires au chômage, la productivité trimestrielle, et les commandes à l’industrie.

>>Consultez en temps réel les résultats de toutes les statistiques importantes pour EUR/USD dès leur publication dans le calendrier économique Investing.com ! Il ne faut pas non plus oublier que la journée de demain vendredi sera également l’occasion d’une autre événement clé pour l’Euro Dollar, avec le rapport NFP sur les créations d’emplois US.D’un point de vue graphique, la tendance à court terme de l’Euro Dollar est incertaine, comme on le voit sur le graphique journalier ci-dessous.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

INVESTINGFRANCE: Wall Street en hausse après la décision attendue de la FedWall Street en hausse après la décision attendue de la Fed

La source: InvestingFrance | Lire la suite ⮕

INVESTINGFRANCE: Wall Street attendue en baisse avant la Fed, l'Europe en ordre disperséWall Street attendue en baisse avant la Fed, l'Europe en ordre dispersé

La source: InvestingFrance | Lire la suite ⮕

INVESTINGFRANCE: Fed : les taux inchangés, la volatilité augmente, suivez la conférence de presseFed : les taux inchangés, la volatilité augmente, suivez la conférence de presse

La source: InvestingFrance | Lire la suite ⮕

INVESTINGFRANCE: L'Europe termine dans le vert avant la Fed, recul des rendementsL'Europe termine dans le vert avant la Fed, recul des rendements

La source: InvestingFrance | Lire la suite ⮕

INVESTINGFRANCE: Wall Street ouvre en petite hausse en attendant la FedWall Street ouvre en petite hausse en attendant la Fed

La source: InvestingFrance | Lire la suite ⮕

INVESTINGFRANCE: Wall Street en hausse en attendant la décision de la FedWall Street en hausse en attendant la décision de la Fed

La source: InvestingFrance | Lire la suite ⮕