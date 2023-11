La fatigue républicaine des maires français

Que dit la "fatigue républicaine" observée dans les près de 35 000 communes françaises de notre société? De quoi les maux des maires, de plus en plus nombreux à démissionner sont-ils le symptôme? C'est ce qu'a cherché à formaliser le Centre de recherches politiques de Sciences Po dans son étude "Des maires engagés mais empêchés", supervisée par le politologue Martial Foucault, présentée ce mardi aux maires de France, réunis à Paris.

Lien interne vers l'article n°11592062 Il en ressort une réelle perte de sens de la fonction municipale due à plusieurs facteurs. Le premier est institutionnel, depuis plusieurs années, de plus en plus de compétences ont été confiées aux intercommunalités. À leurs niveaux, les maires font part d'un dangereux sentiment de dépossession. Ensuite, "la fonction de maire s'est fortement complexifiée, technicisée", selon Martial Foucault, interrogé par la Dépêche du Midi. Et les maires ont un mot pour cela, beaucoup parlent de "carcan technico-administratif





