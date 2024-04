La famille royale espagnole célèbre Pâques à Madrid

Tous les ans pour Pâques, la famille royale espagnole avait ses habitants. Chaque année en effet, Felipe, Letizia et leurs deux filles s'envolaient à quelques centaines de kilomètres de Madrid. Pour cette fête, c'est à Majorque qu'ils posaient leurs valises. Une tradition que le couple a stoppée il y a quelques années. La première fois, c'était en 2020 en pleine pandémie de coronavirus. Depuis, on ne voit plus la famille poser devant la cathédrale de Palma.

Pour la cinquième année consécutive, c'est à Madrid que la famille a célébré Pâques. En 2024, ils ont décidé de choisir un lieu symbolique pour cette photo tant attendue : l'église de las Calatravas. Là, ils ont assisté au départ de la Vierge de la Solitude et de l'Impuissance. Et s'ils ont été obligés d'abandonner cette tradition, c'est pour plusieurs raisons. Selon Vanitatis en effet, la première d'entre elles est économiqu

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



closerfr / 🏆 29. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

JO 2024: Le Comité d'organisation de Paris 2024 confirme l'augmentation de sa masse salarialeJO 2024: Le Comité d'organisation de Paris 2024 confirme l'augmentation de sa masse salariale

La source: InvestingFrance - 🏆 75. / 51 Lire la suite »

Majorque : résumé du match de Liga, 28ème journée, vendredi 08 mars 2024Suivez en direct les temps forts et le score de la rencontre de football qui oppose FC Barcelone et Majorque. Le coup d’envoi du match est donné par Javier Iglesias Villanueva. Le match se déroule au stade Estadi Olímpic Lluís Companys le 08/03/2024. FC Barcelone est entraîné par Xavier Hernández Creus.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

– Pâques 2024 : de Cédric Grolet à Anne Coruble, découvrez les plus belles créations en chocolatAnne Coruble, Maxence Barbot, Naraé Kim, Yann Couvreur, Cédric Grolet... A l'approche de Pâques, les cuisines des plus grands pâtissiers français s'activent et livrent des créations millimétrées alliant art culinaire et art pictural.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Semaine sainte 2024 : ce qu’il faut savoir sur les jours qui précèdent PâquesAu cours de la Semaine sainte, les chrétiens commémorent la Passion et la mort du Christ avant sa résurrection. Cette année, pour les catholiques et les protestants, elle débute le 24 mars, dimanche des Rameaux. Elle se termine le 30 mars, la veille de Pâques, fêté cette année le 31 mars.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Pâques 2024 : 4 chasses aux œufs à Paris et en Île-de-FranceVous avez déjà écumé toutes les cachettes de votre appartement les années précédentes ? Voici 5 idées pour sortir chasser le chocolat avec les enfants

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Pâques 2024 : pourquoi vous paierez vos chocolats au prix fort cette annéeLe cours mondial du cacao a atteint un niveau stratosphérique, à plus de 6 000 euros la tonne. Avec quelles conséquences sur vos poules et œufs de Pâques ?

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »