La famille à Noël : un refuge ou un cauchemar ?

Vous avez survécu au repas de noël en famille ou vous y avez échappé cette année. Vous avez adoré ce repas de noël en famille ou vous l'avez traversé non sans épreuves. La famille ne va pas forcément de soi, encore moins pendant les fêtes de fin d'années. Discussion ce soir avec Sophie Galabru.La famille ne va pas forcément de soi, et encore moins à Noël. Faire famille, c'est aussi une construction sociale. C'est politique, c'est une organisation, voire une injonction.

Et c'est valable toute l'année. Noël ou pas ? Est-ce que le lien, c'est le sang ? Est-on obligés de s'aimer ? D'être solidaires ? Est-ce que c'est un refuge ? Un cauchemar ? Est-ce que s'éloigner, c'est s'émanciper ? Est-ce que chez vous, c'estFamille recomposée ou non, Sophie Galabru explique « qu'historiquement, à partir du XIXᵉ siècle et surtout au XXe et au XXIe siècle on remarque l'exigence de qualité relationnelle et d'affection. C'est le critère ultime, par-delà le sang . Et on peut répondre avec son propre véc





