La fête de la Nativité laisse place à la créativité à Nantes

À Nantes, la fête de la Nativité a laissé place à celle de la «créativité». Rue Crébillon, des œuvres aux tonalités pastel recouvrent les balcons. Adieu les traditionnelles guirlandes lumineuses. Pour la deuxième année, Nantes Métropole a demandé à l’organisme en charge de promouvoir la ville d’imaginer «Le Voyage en hiver». Une manière, selon les termes de l’organisateur, «de proposer une offre différente de ces traditionnelles illuminations et marchés de Noël».

Cette année, il sera possible de tomber sur une «Petite maman Noël» en jogging du XXIe siècle ou sur des «œuvres plastiques inédites» d’un artiste parisien. «Je pensais que c'était des jardinières...», s’exclame une touriste, devant l’une de ces sculptures qui s’illuminera dans quelques jours. Mercredi, un utilisateur d’X (ex-Twitter) s’est interrogé sur le sens de ces décors. «Parce qu’au XXIème siècle, l’esprit de Noël est multiculturel. Il n’est plus unique mais laisse la place à toutes les confessions ou non confession

