La Fête de la Confluence : Yuksek, Breakbot et Irfane à l'affiche

Après Olivia Ruiz, prévue le vendredi 21 juin, trois groupes électro se produiront le samedi 22 juin Ça y est, l’affiche de la Fête de la Confluence est complète : mardi soir, lors de son Facebook live, le maire Philippe Buisson a annoncé les derniers noms. Après Olivia Ruiz vendredi 21 juin, la seconde soirée verra défiler Yuksek, Breakbot et Irfane ainsi que Bomel sur la grande scène. Des noms qui parleront davantage à la jeune génération.

Nommé aux Victoires de la musique en 2012, Yuksek a depuis multiplié les collaborations en tout genre aussi bien en tant que producteur que DJ adepte d’un électro tropical. Depuis 2020, il anime sa propre émission sur Radio nova tous les samedis et, en 2021, il a également signé la bande originale de la série à succès « En thérapie », diffusée sur Arte. Breakbot, lui aussi issu du milieu electro, a composé plusieurs titres connus du grand public, dont « Baby I’m Yours » et a coproduit huit titres sur le dernier album de Clara Lucian

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



sudouest / 🏆 67. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

L’arbre au cœur d’une petite fête Lodévoise de trois jours qui bat son pleinLa manifestation organisée par Paysarbre du 22 au 24 mars, a connu son apogée ce samedi autour de conférences, balades, animations et concerts dans la salle Ramadier.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

XV de France: et maintenant, la fête à la maison?Rassuré par sa victoire à Cardiff, le XV de France espère enchaîner à domicile: il n'y a plus gagné depuis près de six mois, à Lyon, qu'il retrouvera justement samedi pour se faire pardonner contre l'Angleterre son Tournoi des six nations décousu.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

'Elle ne manque jamais de faire sa promenade' : cette Aveyronnaise a fêté ses 104 ansAgnès Fournié a fêté son anniversaire en famille à l'unité de soins de longue durée de Rulhe.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Virtuose de l'osier, cette entreprise familiale de la Manche fête ses 160 ansA Remilly-les-Marais, Lehodey Vani-Bois fête ses 160 ans. Experte en osier, son activité principale est désormais la menuiserie. Mais l'osier n'a pas dit son dernier mot.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Drones, raid frontalier : l’Ukraine gâche la fête électorale de Vladimir PoutineÀ trois jours de l’élection présidentielle jouée d’avance qui doit offrir un nouveau mandat de six ans au Kremlin à Vladimir Poutine, l’Ukraine a déclenché mardi 12 mars son plus important raid aérien sur la Russie, couplé à un raid de troupes motorisées sur une région frontalière russe.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Pamiers fête le printemps avec un nouveau festivalLa ville de Pamiers accueille pour la première fois un nouveau festival intitulé "Pamiers fête le printemps". L'objectif est de faire vivre le centre-ville en égayant les vitrines des commerçants avec une touche florale et printanière. Les habitants sont invités à élire la plus belle vitrine fleurie de la ville.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »