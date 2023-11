La domination des marques chinoises dans le secteur de l'électrique

La domination des marques chinoises sur le segment de l'électrique « s'accroît de mois en mois dans le monde », rappelle une récente étude de Rexecode. Ainsi, 8 des 10 modèles les plus vendus sur la planète proviennent de marques chinoises. Depuis trois ans, Luca de Meo a conscience qu'il faut aller vite. Très vite. « Les constructeurs européens doivent se rattraper. Les Chinois et Tesla ont une génération d'avance. À Renault, je dois faire deux générations en une seule.

C'est pour cela que je crée Ampere. Pour jouer de la même manière que les Chinois », a-t-il expliqué, lors d'un débat à l'Institut français des relations internationales (Ifri), le 8 novembre 2023. Automobile : la nouvelle stratégie chinoise du maître Carlos Tavares « Pure player » dans l'électrique, la filiale Ampere a pris forme début novembre 2023, avec environ 11 000 employés dont un tiers d'ingénieurs. Reste à séduire les investisseurs. D'où un show comme l'as du marketing aime le faire qui leur a été dédié à l'Accord Arena de Paris

:

BFMTV: Ampere: comment Renault veut s'imposer en leader de l'électrique Renault présente ce mercredi aux investisseurs sa nouvelle filiale Ampere , spécialisée dans l'électrique et les nouvelles technologies. Avec un enjeu simple: s'imposer en leader de l'électrique dans les prochaines années, surtout en Europe où la sortie du thermique est programmée à horizon 2035.

La source: BFMTV | Lire la suite »

FRANDROİD: Renault dévoile sa nouvelle voiture électrique : la Renault Twingo Renault vient de lever le voile sur sa nouvelle voiture électrique, il s’agit finalement de la Renault Twingo. Renault Legend n’était qu’un nom de code temporaire. Retrouvez toutes les informations dans notre article dédié.

La source: Frandroid | Lire la suite »

LAMARSWEB: Une association israélienne aide les malades palestiniens à se rendre dans les hôpitaux israéliensYael Noy est la présidente de « The Road to recovery », une association israélienne de bénévoles qui conduisent les malades palestiniens des checkpoints à Gaza et en Cisjordanie jusqu’aux hôpitaux israéliens. Yael Noy s’occupe à plein temps de son association qui organise également des journées de loisirs pour les patients palestiniens et leurs familles.

La source: lamarsweb | Lire la suite »

INVESTİNGFRANCE: Les sanctions occidentales contre la Russie : une double peine pour les EuropéensDans le cadre de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, l'Occident a pris d'innombrables sanctions contre Moscou dans le but d'amener le président russe Vladimir Poutine à la table des négociations. Mais au lieu des pourparlers de paix souhaités, seule la source d'énergie russe bon marché s'est tarie, ce qui a rapidement donné aux Européens le sentiment qu'ils souffraient bien plus des sanctions. La forte hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires n'a laissé personne indifférent, raison pour laquelle la politique a pris les mesures les plus diverses pour y remédier. Pourtant, les critiques à l'encontre des sanctions n'ont pas cessé jusqu'à aujourd'hui. Les critiques ne tiennent pas compte du fait que l'air brûle déjà en Russie. En effet, alors qu'en Europe, on aura peut-être un peu froid l'hiver prochain, la population russe subit un sort bien plus dur

La source: InvestingFrance | Lire la suite »

LATRİBUNE: 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondationsLe gouvernement français promet 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondations dans le Nord et l'Ouest de la France. Ce fonds vise à couvrir les pertes de récolte et d'investissement non couvertes par les assurances.

La source: LaTribune | Lire la suite »

ACTUFR: Adoption du projet de loi sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchésL'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés. Malgré l'opposition, le projet de loi reçoit l'aval définitif des députés. Le gouvernement espère faire baisser les prix en rayons pour les consommateurs.

La source: actufr | Lire la suite »