La disparition prochaine de la Skyrhune, la course de trail du Pays basque

📆 02/04/2024 16:06:00

📰 sudouest ⏱ Reading Time:

27 sec. here

11 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 45%

Publisher: 51%

Sport Nouvelles

La nouvelle de la disparition prochaine de la Skyrhune, la course de trail du Pays basque avec le plus fort rayonnement national et même international, a mis le secteur en émoi. Phénomène isolé ou mal profond ?annonce était aussi raide que l’ultime rampe menant à la célèbre antenne rouge et blanche. Il y a quelques semaines, l’organisateur de la Skyrhune, Nicolas Darmaillacq, a indiqué que la 10édition serait la dernière. Ce sera le 21 septembre 2024. Or, l’épreuve de 21 km pour 1 700 m de dénivelé est la plus relevée du circuit local. Celle qui attire chaque année le gratin des compétiteurs nationaux, voire internationaux : « Pour vous situer, Damien San Martin et Guillaume Levoy, les meilleurs coureurs d’ici, ont fini 38, l’an passé ». Depuis la nouvelle de cette disparition prochaine, le téléphone du chef de la Lemur Team est en position latérale de sécurité. « Les gens pensent que quand quelque chose est mis en place, c’est acquis. Mais ça ne l’est pas

Disparition, Skyrhune, Course De Trail, Pays Basque, Rayonnement National, Rayonnement International, Épreuve, Compétiteurs, Circuit Local