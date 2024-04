La disparition d’Emile et l'émotion de son ancienne nounou

La disparition d’Emile, les recherches infructueuses et l’annonce de sa mort ont ému la France entière. La peine de ses parents, sa petite sœur, ses grands-parents, ses oncles et tantes est incommensurable. Tout comme la peine de la femme qui gardait le petit garçon : son ancienne nounou Jessica. Elle habite la Bouilladisse, la commune des Bouches-du-Rhône où vivent les parents d’Emile.

Lien interne vers l’article n°11866712 "Je l’ai vu, je le connais, je l’ai côtoyé C’est un petit ange", raconte Jessica. "Je suis maman et ça me touche. La famille va pouvoir faire son deuil, enfin", réagit-elle auprès de RTL. L’assistante maternelle s’est rendue à l’église pour aller une bougie à la mémoire du petit garçon. "J’ai allumé une bougie pour lui. Je ne suis pas forcément croyante, mais j’avais besoin de faire ça pour lui". L’ex-nounou pense aux parents d’Emile, Marie et Colomban. "On les soutient psychologiquement, on ne peut pas faire plus

