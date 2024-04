La difficulté des paysans français à vivre de leur travail

Du groupe GDR à l’Assemblée nationale et candidat aux européennes sur la liste à Alès (Gard) sur le thème de l’agriculture et de l’alimentation. Il sera dans les Bouches-du-Rhône samedi, à Marseille. Aujourd’hui, pour de nombreux paysans, il est de plus en plus difficile de vivre de son travail. Comment la France en est arrivée-là ? André Chassaigne : La difficulté, c’est que les prix ont un mouvement descendant.

La création du prix se fait à la consommation, notamment par la grande distribution et par les centrales d’achat. Le prix du produit alimentaire est tiré vers le bas dans le cadre d’une concurrence entre les grands groupes de la grande distribution qui ont d’ailleurs regroupé leurs centrales d’achat. C’est lié au pouvoir d’achat du consommateur qui est en baisse régulière. Dans la mesure où on ne va pas augmenter les salaires, les pensions, la nourriture est la variable d’ajustement pour tirer vers le bas. Il y a une sorte de descente aux enfers

Paysans Travail Prix Produits Alimentaires Grande Distribution Pouvoir D'achat

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



lamarsweb / 🏆 35. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les règles de circulation pour les trottinettes électriques sont désormais les mêmes que pour les vélosDepuis le 23 mars, les trottinettes électriques doivent respecter les mêmes règles de circulation que les vélos. Cela inclut le respect des panneaux d'interdiction, des feux de circulation et des pistes cyclables.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

Les recherches pour cette île grecque ont augmenté de 1 180 % pour les vacances de printempsOù partir pour les vacances de printemps ? Le printemps est officiellement arrivé et vous êtes justement à la recherche d'une destination pour vos

La source: bibamagazine - 🏆 69. / 51 Lire la suite »

Pâques : les chocolats vont coûter plus cher cette année, surtout ceux pour les enfantsDans une étude, l’UFC-Que Choisir, les chocolats de Pâques sont en hausse de 5%, en moyenne, par rapport à l’an dernier.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

Avec cette nouvelle loi, les contraventions vont pleuvoir pour les trottinettesLe gouvernement vient de statuer sur la circulation des trottinettes électriques qui sont maintenant soumises à la même signalisation que les cyclistes.

La source: JournalDuGeek - 🏆 13. / 77 Lire la suite »

La fédération de chasse de Lot-et-Garonne a demandé la réintroduction de la chevrotineMoins puissante que les balles, cette munition doit réarmer les chasseurs pour le gros gibier

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Les 3 meilleurs exercices pour les triceps (et une routine complète pour bien muscler ses bras)Il n'y a pas que les biceps dans la vie. Voici quelques exercices pour développer ses triceps, et ses bras dans leur globalité.

La source: GQ_France - 🏆 24. / 68 Lire la suite »