La Dictée pour tous fait étape au Jas de Bouffan

Abdellah Boudour est de ces acteurs associatifs qui peuplent les quartiers populaires de la région parisienne avec leur énergie. C’est lors d’une distribution de fournitures scolaires que «les mamans sont venues me voir, en me disant que ça serait bien de faire quelque chose sur l’orthographe.», raconte le jeune homme au téléphone. C’était en août 2013.

