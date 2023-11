La Dictée pour tous fait étape à Aix-en-Provence

Abdellah Boudour est de ces acteurs associatifs qui peuplent les quartiers populaires de la région parisienne avec leur énergie. C’est lors d’une distribution de fournitures scolaires que «les mamans sont venues me voir, en me disant que ça serait bien de faire quelque chose sur l’orthographe.», raconte le jeune homme au téléphone. C’était en août 2013.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LOBS: Vivre à Marseille, Aix-en-Provence ou dans la région : prix, conseils, tendances de l’immobilierComment ont évolué les prix dans la région marseillaise en cette fin d’année 2023 ? Dans quel quartier pourriez-vous vous installer ? Ou dans quelle autre ville ? Retrouvez tous les articles de « l’Obs » pour connaître les dernières tendances immobilières à Marseille, Aix-en-Provence, Avignon, Toulon, Saint-Tropez et dans le Luberon.

La source: lobs | Lire la suite ⮕

LAPROVENCE: Aix-en-Provence : Ils pédalent pour la bonne cause et rentrent au Guinness book des recordsFrédéric et sa fille Mathilde ont parcouru 2 162 kilomètres en tandem au cours du mois d'août dernier au profit de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Un parcours sur les routes françaises en forme de cœur pour réaliser ainsi le plus grand dessin GPS à vélo et en équipe.

La source: laprovence | Lire la suite ⮕

LAPROVENCE: Aix-en-Provence : les nouvelles pépites du Technopôle de l’Arbois dévoiléesLa nouvelle promotion des pépites du Technopôle de l'Arbois sera présentée le 7 novembre lors du '12/14 de l'Arbois'.

La source: laprovence | Lire la suite ⮕

LAMARSWEB: La Dictée pour tous fait étape au Jas de BouffanVenez mesurer votre orthographe et vous amuser en famille samedi 4 novembre lors de l’étape aixoise de la Dictée pour tous. C’est gratuit, le goûter est offert, et promis, on n’ira pas cafter la note à vos parents.

La source: lamarsweb | Lire la suite ⮕

LAPROVENCE: Inondations à Arles : venez raconter 'votre' inondation de 2003 avec un objetLe Bazar Palace, compagnie de théâtre et d'installation in-situ, travaille à une création artistique autour de la mémoire des inondations de décembre 2003.

La source: laprovence | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: Charente-Maritime : l’île d’Aix reste vulnérable face aux tempêtesAlors qu’un pan de rempart a été fragilisé lors de la tempête Céline, la dépression Ciaran renforce la fragilité du territoire qui se retrouve isolé du continent

La source: sudouest | Lire la suite ⮕