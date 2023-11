La détection de la fraude fiscale des particuliers en France

Depuis une dizaine d’années, l’administration fiscale n’a cessé d’améliorer ses outils pour détecter la fraude fiscale des particuliers. A savoir «la violation délibérée de la réglementation fiscale». Mais en parallèle, elle éprouve toujours la plus grande difficulté pour évaluer leur pertinence et leur impact réel dans la lutte contre le phénomène, faute d’un chiffrage sérieux et incontestable de la fraude fiscale dans l’Hexagone.

C’est ce constat d’une administration volontaire mais parfois dans le «brouillard» que dresse la Cour des comptes dans son rapport sur «la détection de la fraude fiscale des particuliers», dévoilé ce mercredi 15 novembre. Un travail amorcé, il faut le souligner, à la suite d’une consultation citoyenne lancée en 2022 par l’institution de la rue Cambo

:

MEDİAPART: France: un juge de la Cour nationale du droit d’asile destitué pour manque d’« impartialité »Un juge d’une cour française statuant sur les recours de réfugiés déboutés de leur demande d’asile a été écarté mardi en raison de ses écrits sur les réseaux sociaux créant le « doute sur son impartialité », a annoncé la juridiction administrative.

La source: Mediapart | Lire la suite »

RTLFRANCE: Un Français accusé de fraude pour régulariser des étrangers en FranceUn homme d'origine camerounaise est accusé d'avoir déclaré de faux liens de parenté contre de l'argent afin de naturaliser des jeunes étrangers nés de parents africains en France. Il opérait avec deux rabatteurs et proposait ses services contre de l'argent ou des faveurs. L'enquête a débuté en 2023 et les autorités ont découvert qu'il n'était le parent d'aucun des jeunes. Le Franco-Camerounais et les deux rabatteurs ont été arrêtés et leur procès est prévu fin novembre 2024.

La source: RTLFrance | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Blanchiment de fraude fiscale : un homme d’affaires russe en garde à vue FranceL’homme d’affaires russe Alexeï Kouzmitchev a été interpellé lundi en France et placé en garde à vue dans une enquête notamment pour blanchiment de fraude fiscale et violations de sanctions internationales

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

20MİNUTES: Un proche de Poutine en garde à vue en France pour blanchiment de fraude fiscaleAlexeï Kouzmitchev « est considéré comme l’une des personnes les plus influentes de Russie, aux liens bien établis avec le président russe »

La source: 20Minutes | Lire la suite »

SUDOUEST: Soupçons de blanchiment de fraude fiscale : l’oligarque russe Alexeï Kouzmitchev mis en examen en FranceL’oligarque russe Alexeï Kouzmitchev, proche de Vladimir Poutine, a été placé sous contrôle judiciaire, selon le parquet national financier

La source: sudouest | Lire la suite »

BFMTV: Soupçons de blanchiment de fraude fiscale aggravée: un oligarque russe mis en examen en FranceLe parquet national financier a annoncé ce mercredi 1er novembre qu'Alexeï Kouzmitchev, proche de Vladimir Poutine, avait été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Il a été placé sous contrôle judiciaire.

La source: BFMTV | Lire la suite »