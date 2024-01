La descente aux enfers d'Eden

La vie dans la maison familiale de Bessières, au nord de Toulouse, a bien changé depuis quelques mois. Seules les couleurs de la boutique du fleuriste, en face du domicile, semblent apporter un peu de lumière à chaque jour qui démarre au sein de cette famille. Elle avait pourtant tout pour être heureuse notamment depuis la naissance du petit Eden, le 19 octobre 2019... Le bébé est beau. La vie, exprimée ici dans plus grande pureté offre une joie sans limite à ses parents Angélique et Damien.

Au fil des semaines, Eden s'ouvre à la lumière et aux sons. C’est un enfant comme les autres. Puis les mois s'égrènent. Six se sont déjà écoulés depuis son premier anniversaire mais d'étranges signes apparaissent. Bizarrement, Eden ne semble plus tenir sur ses jambes. Plus inquiétant, il veut de moins en moins tenter de marcher. Puis il se met à avoir beaucoup de fièvre. Pire : il semblerait qu'il perde la parole. C'est en réalité une vraie descente aux enfers qui commence... Pendant des mois, elle sera accompagnée de questions sans réponse





