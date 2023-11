La dernière saison de The Crown est disponible sur Netflix

Après trois reines et six saisons, The Crown touchera à sa fin cet hiver. La dernière saison de la série de Peter Morgan sera diffusée sur Netflix en deux parties. La première, composée de quatre épisodes, est d’ores et déjà disponible sur la plateforme. Elle revient sur les derniers mois de Diana, princesse de Galles, ainsi que sur la réaction de la famille royale à sa mort, qui a bouleversé l’ordre des choses.

Si les monarchistes britanniques (et les tabloïds qu’ils lisent) se sont opposés à la décision du réalisateur de revenir sur les tensions entre Diana et les Windsor, qui ont failli faire basculer l’institution, cette saison est inévitablement la plus controversée à ce jour. Non seulement elle recrée l’accident tragique de la princesse dans le tunnel du Pont de l’Alma à Paris, mais aussi le traumatisme personnel et les échecs publics du roi Charles III et de la reine Elizabeth II, sans parler de l’impact de la mort et des funérailles sur les jeunes princes William et Harry





