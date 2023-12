La dernière Pleine Lune de l'année dans le signe du Cancer

La Pleine Lune est toujours un moment chargé en émotions. Mais cette dernière Pleine Lune de l’année, qui aura lieu ce 27 décembre dans le signe du Cancer, le sera tout particulièrement. Pas d’inquiétude, toutefois, les énergies qui l’entourent sont pleines de positivité et de chance. “Quelle belle Pleine Lune pour terminer l’année”, selon Nour Pellé aka Nour Param Devi de son nom spirituel, coach d’astro-kundalini yoga et de méditation, spécialisée dans les pratiques auto-guérisseuses.

“Elle respire l'harmonie, la chaleur et l'énergie positive. Elle brillera fort le 26 décembre, et je nous souhaite à tous de pouvoir nous imprégner de ses rayons et de les sentir nourrir tous les recoins de notre être, en particulier notre corps émotionnel.” Certes, il y a beaucoup d’émotions sous cette Pleine Lune mais, selon Nour, elle peut “nous aider à nous sentir mieux dans notre peau, plus soutenus et plus libres.” C’est, selon elle, “un cadeau de l'Univers pour clore 2023





