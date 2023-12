Le 31 août 1997, la princesse Diana meurt dans un accident de voiture à Paris aux côtés de son amant, Dodi Al-Fayed. La série The Crown, dans sa sixième saison, diffusée mi-novembre, raconte l’idylle entre Diana et Dodi. On y voit notamment le milliardaire Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi, manœuvrer en coulisses pour jeter son fils dans les bras de Diana.

Thomas Pernette, grand reporter au magazine Point de vue, et auteur du “Manuel de survie royale”, est l'invité du Podcast royal pour parler de la dernière grande histoire d'amour de la princesse Diana. En novembre 1995, Diana accorde une interview explosive à l’émission Panorama, produite par la BBC. La princesse y révèle les dessous de son mariage avec Charles et émet des doutes quant à sa capacité à régner. La série The Crown, de retour sur Netflix pour six derniers épisodes, évoque dans sa cinquième saison, les moyens peu scrupuleux du journaliste de la BBC pour obtenir cet intervie





BFMTV » / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

The Crown : Dodi Fayed a-t-il vraiment demandé en mariage la princesse Diana ?Retour sur ce moment marquant de la première partie de la sixième et ultime saison de The Crown : la demande en mariage de Dodi Fayed à la princesse Diana.

La source: VogueFrance - 🏆 3. / 98 Lire la suite »

Qui était vraiment Dodi Al-Fayed, «playboy millionnaire» et dernier amour de Lady Diana?Dans la saison 6 de The Crown, le fils du milliardaire Mohamed Al-Fayed tombe sous le charme de la princesse des cœurs. Portrait d’un héritier à l’aura sulfureuse, dont l'ultime histoire d’amour a connu une issue tragique.

La source: Madamefigaro - 🏆 9. / 83 Lire la suite »

Le paparazzo de la princesse Diana répond à The Crown : «Absurde et complètement inventé»Le paparazzo qui a pris des photos historiques de Diana et de Dodi Al-Fayed a déclaré au New York Times que la version des événements de The Crown est erronée.

La source: VanityFairFR - 🏆 56. / 53 Lire la suite »

La saison 6 de The Crown se concentre sur Lady DianaL'épisode 4 de la saison 6 de TheCrown est le meilleur de la série NetflixFR ! (Avec 2 scènes déjà cultes sur la mort de LadyDi) ⬇️ On vous explique pourquoi

La source: GQ_France - 🏆 24. / 68 Lire la suite »

Vente aux enchères des accessoires de The CrownLa maison de vente aux enchères Bonhams organise une vente exceptionnelle de plus de 450 accessoires, costumes et objets utilisés dans la série The Crown. Les fans pourront acquérir des souvenirs de la famille royale britannique.

La source: VanityFairFR - 🏆 56. / 53 Lire la suite »

La dernière saison de The Crown est disponible sur NetflixLa dernière saison de la série de Peter Morgan, The Crown, est disponible sur Netflix. Elle revient sur les derniers mois de Diana, princesse de Galles, ainsi que sur la réaction de la famille royale à sa mort. Cette saison est la plus controversée à ce jour.

La source: VogueFrance - 🏆 3. / 98 Lire la suite »